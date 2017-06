Rottenburg Der Platz wird knapp

Ganztagsbetreuung liegt dem Verein am Herzen

Die Ganztagesbetreuung liegt dem Verein am Herzen. Insgesamt nahmen 14 Kinder zu wechselnden Zeiten an der Betreuung teil. Die Monatsbeiträge sind konstant geblieben. Dabei findet auch eine Betreuung bei den Hausaufgaben statt. Die Mittagsbetreuung wird am besten angenommen – mit bis zu zwölf Kindern.

Als Bilanz kann festgehalten werden: Das dreiköpfige Betreuerinnenteam ist weiterhin an einer Fortführung der Betreuung interessiert.

Die Schülerzahlen in Baisingen werden nach den Prognosen in den nächsten Jahren wieder steigen. Somit wird mit einer zunehmenden Zahl an Betreuungskindern gerechnet. Daher stellt sich die Frage, ob der bestehende Raum noch ausreicht. Sollten die Zahlen zunehmen, dann muss gemeinsam mit der Ortsverwaltung eine tragfähige Lösung, zumindest für die Mittagspause, gefunden werden.

Ortsvorsteher Horst Schuh, ebenfalls Mitglied, konnte den Förderverein beruhigen, dass der Ortschaftsrat sich schon seit längerem mit diesem Problem auseinander setzt. Er führte an, dass zum Beispiel Schwalldorf und Wurmlingen in diesem Punkt weit voraus seien. Die im Januar gegründete Wohngesellschaft wurde damit beauftragt, das Sanierungssystem zu beheben, der Neu-/Umbau vom Schloss könnte dann mit neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Allerdings ist die Machbarkeitsstudie noch nicht erstellt, so dass sich die Lösung erst in drei bis fünf Jahren abzeichnet.

Im Kassenbericht war ein leichtes Minus zu verzeichnen. Die Kassenprüfer bestätigten eine korrekt geführte Kasse.

Karsten Leßmann muss wohl oder übel noch ein Jahr als Vorsitzender durchhalten, unterstützt wird er von Yvonne Seiffert, der zweiten Vorsitzenden. Vasiliki Toumanidou, bisher für die Kasse zuständig, übergab das Amt Michael Spohn, Kassenprüfer bleiben Bernd Amann und Konstatin Pfeffer; auch Schriftführerin Yasmin Anton bleibt im Amt.