Rottenburg Der neue Sülchgau-Band ist da

Kulturamtsleiter Karlheinz Geppert steuert einen Nachruf zu Professor Franz Fischer bei, der Ordinarius zur Vor- und Frühgeschichte an der Tübinger Universität war.

Alexander Heising verfasste ein Gedächtnisprotokoll zu Sumelocenna und Rottenburg und legt Neues und Altbekanntes zur römischen Stadt vor.

Umfangreich dokumentiert Michael Mohr lateinische Inschriften in Rottenburg, dies anhand eines umfangreichen Bildmaterials aus der Morizkirche, der Königstraße, aus dem Lapidarium am Stadtgraben, aus der Sülchenkirche und dem Weggental. Mitgearbeitet haben an der Dokumentation Schüler des Eugen-Bolz-Gymnasiums. Auch die Inschrift an der Altstadtkapelle wird von Mohr und seinen Schülern entziffert.

Alfons Zettler geht dem Bezug der Prunklatrine im römischen Stadtmuseum zu Latrinen im Kloster Sankt Gallen nach, hier ergänzen etliche Skizzen und Zeichnungen den umfangreichen Aufsatz.

Die Martinskirche in Kilchberg ist Zentrum der Dokumentation von Tilmann Marstaller. Dargestellt wird die Martinskirche unter anderem als Forschungsobjekt der Uni Tübingen. Bildmaterial macht die Erkenntnisse sehr anschaulich. Franz Quarthal erarbeitete eine Dokumentation zum Leben und Werk des 27. Probstes des Chorherrenstiftes St. Moriz, Johann Evangelista Weittenauer, der auch Geschichtsschreiber der Stadt Rottenburg und des Stiftes war.

Wigbert Schuberth erklärt in seinem Aufsatz die Geschichte des Arbeitshauses in Rottenburg als Vorläufer des Gefängnisses. Historische Fotos belegen die geschichtlichen Aspekte von Schuberths Aufsatz.

Peter Ehrmann legt die Geschichte historischer Rottenburger Gastwirtschaften dar, etwa die des "Ochsen" oder des "Kreuz" oder des "Kaiser". Unterm Strich ist der neue Sülchgauband für Archäologen und Historiker sowie all jene, die sich für Lokalgeschichte interessieren, sehr lesenswert.