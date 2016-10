Rottenburg Den Bürgern schwillt gehörig der Kamm

Da beide Gremien für die Einleitung dieser Bebauungsplanänderung votierten, hätte man das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren formaljuristisch auf den Weg bringen können. Doch Bürgermeister Thomas Weigel, dem auch das Stadtplanungsamt untersteht, wollte zuerst die Öffentlichkeit über dieses Vorhaben informieren, das bisher aus kommunalrechtlichen Gründen nur in den nichtöffentlichen Teilen der jeweiligen Sitzungen besprochen wurde.

Aus diesem Grund hatte man am Dienstagabend in den "Adolph-Kolping-Saal" eingeladen. Dass man mit Widerstand gegen diese Satzungsänderung gerade aus den Reihen der Bauherren, die im "Baisinger Weg" entsprechend der Richtlinien des alten Bebauungsplanes gebaut hatten, rechnen musste, war den Verantwortlichen klar. Dass ihnen der Wind jedoch derart ins Gesicht blies, damit hatten sie sicher nicht gerechnet.

Im Saal hatten sich 80 bis 90 Gegner des Projektes versammelt, denen gerade mal ein neutraler Befürworter entgegenstand. Entsprechend einseitig verlief auch die Diskussion, die man den "Betroffenen" von Seiten der Stadtverwaltung und des Ortschaftsrates anbot.

Obwohl Ortsvorsteher Reinhold Baur mehrfach darauf hinwies, dass es sich nur um eine reine Informationsveranstaltung ohne offiziellen Charakter handele, bei der nichts entschieden werde, ging die Interessengemeinschaft (IG) "Baisinger Weg", die sich inzwischen formiert hat, vor allem durch ihre Sprecher Johannes Urban und Armin Geke scharf gegen die Verantwortlichen vor.

IG befürchtet Voreingenommenheit

Als Baur einräumen musste, dass man dem Investor bereits eine politische Zusage für die Realisierung gegeben habe, stand für die IG fest, dass diese Infoveranstaltung in Wahrheit eine Promotionsveranstaltung für den Investor sei.

Um was geht es bei dieser Geschichte? Warum sind die Anlieger so gegen eine weitere Wohnbebauung? Der Grund liegt im Ärger darüber, dass viele der Anlieger glauben, dass sie durch den alten Bebauungsplan schikaniert wurden und nun einem Investor durch die teilweise Änderung der Satzung Tür und Tor für eine Art der Bebauung geöffnet wird, die ihrer Meinung nach nicht in das Gebiet passt, in dem bisher nur Einzel- und Doppelhäuser zugelassen waren.

"Und nun knallt man uns vier Klötze vor die Haustür, nur damit ihr eure Grundstücke los werdet", so der Tenor aus der aufgebrachten Runde. In einer zweieinhalbstündigen Frage-, Antwort- und Zwischenruf-Runde, in der man sich von städtischer Seite bei der Präsentation von jetzt und nachher nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, kamen folgende Fakten auf den Tisch: Anstatt möglichen 22 Wohneinheiten wird der Investor 25 Einheiten bauen. Die maximale Überschreitung der Firsthöhe wird 1,10 Meter betragen, und nicht wie anfangs vermeldet, 45 Zentimeter.

Die bisherige Zisternenlösung wird überarbeitet und um der Problematik der sowieso schon begrenzten Parkmöglichkeiten in dem Wohngebiet zu begegnen, soll dem Investor erlaubt werden, eine Tiefgarage anzulegen. Zudem wird das Baufenster für diesen Bereich um fünf Meter zur Straße hin verschoben.

Dies alles sind Änderungen, mit der sich die IG überhaupt nicht anfreunden konnte. Inzwischen sammelt sie schon Unterschriften gegen diese Bebauungsplanänderung. 250 Gegner haben bereits unterschrieben und die IG-Sprecher betonten, dass sie fleißig weitersammeln werden, um eine Reihe weiterer Gegner bis zur Auslegung dieser Satzungsänderung per Unterschrift aufs Papier zu bekommen.

Für die Verantwortlichen aus Ort und Stadt gilt es nun, den Spagat zwischen neuem Wohnraum und dem Bürgerwillen zu schaffen.

Reinhold Baur zeigte sich betroffen von dem Vorwurf, dass er, der er doch die Interessen aller Bürger vertreten solle, nach Meinung einer Frau bei dieser Veranstaltung nur die Interessen des Investors vertrat.

Bürgermeister Thomas Weigel appellierte an die Weitsicht der Anlieger, denn ohne eine neutrale Draufsicht auf solche Bauvorhaben durch die kommunalen Gremien gäbe es keine Gewerbegebiete, Schienentrassen und Autobahnen, wie er betonte.

Zum Schluss bleibt nun das Problem mit dem "Klotz vor der Haustür" und die Frage: "Wo ist der Kompromiss?"