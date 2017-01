Rottenburg Den Abschluss macht das "Linsengericht"

Die Lieder der vier Musiker erzählen Geschichten, und zu Recht haben sie den Status einer schwäbischen Kultband. Sie gehen urschwäbischen Lebensweisheiten auf den Grund, und dabei wird heftig gezupft, gezogen, geblasen, geschlagen, getrunken, gegessen und geschwitzt. Die Pause wird mit Bier und Pausenbroten, die ins Publikum geworfen werden, angekündigt. Und jeder, der eine Stulle erheischen kann, freut sich über das belegte Brötle.

Auch aus Trivialem machen Herr Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle feinste schwäbische Rock- oder Pophymnen, etwa den "Muckagittermann" oder den schon erwähnten "Coolen Trompeter". Da wird einer besungen, der gerne Rockstar wäre, "mit Lederjacke, viel Geld und vielen Weibern". Doch er ist kein cooler Trompeter, sondern sieht eher aus wie ein "schwuler Vertreter".

Dann kommt Nummer 289 aus dem Gotteslob, und anschließend wird die vergebliche Anmache auf dem Wasen besungen. "Wenn du willsch bin i dei Schnecke und du mein Teddybär", röhrt Michael Flechsler ins Mikro, und: "Hoffentlich hot die et scho mit tausende poussiert." Das Ganze endet im Fiasko, denn irgendwann röhrt die ganze Blase im Festzelt "wenn du willsch bin i die Schnecke".

Beim Song "I will so sei wie Du" legt sich Benny Banano auf seinen geliebten Kontrabass und spielt so das komplette Lied – eine horizontale Meisterleistung. Auch singt Banano irgendwann ein französisches Lied, das ganze hat ein wenig etwas von der Atmosphäre im "Moulin Rouge". "J’aime les filles", ich mag die Frauen, heißt der Song. Kuriose Instrumente sind das Markenzeichen der Band, etwa ein Kindersaxofon, ein Kinderkassettenrekorder oder ein Zupfinstrument mit Hupe. Irgendwann verabschieden sich die vier Musiker von ihrem total begeisterten Publikum, das letzte Lied ist das "Linsengericht", mit dem sie es sogar in die SWR-Hitparade schafften.