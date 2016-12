Rottenburg "Das Wunder von Bethlehem" im Mittelpunkt

Im Anschluss bewirteten die Ministranten

Mit exotischen Klang-Passagen ausgestattet wurde "Tokyo Adventure", "Abenteuer in Tokio" des Komponisten Luigi die Ghisallo. In mehreren Sätzen erzählt das Stück Abenteuer in der japanischen Großstadt. Kurt Gäble komponierte eine musikalische Weihnachtsgeschichte für Blasmusikorchester. "Bethlehem" beginnt mit dem Lied "Stern von Bethlehem, zeig uns den Weg" und variiert verschiedene weihnachtliche Musikthemen. Mit Leonhard Cohens weihnachtlich angehauchter Komposition "Hallelujah" wurde der Konzertpart des Musikvereins abgeschlossen. Nach der Weihnachtskantate endete der Konzertabend in der voll besetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul. Im Anschluss bewirteten die Ministranten mit Punsch und Weihnachtsguzle.