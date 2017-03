Rottenburg Das Selbstvertrauen wächst stetig an

Ronja Hohenstein ist bei der Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Ergenzingen tätig – ebenso wie Stella Stark, Lena Maier und Merve Cinar. "Ich arbeite gerne mit Kindern und kann da viel Neues ausprobieren", lobt Ronja Hohenstein das Projekt. Nun könne sie sich auch besser in die Lage der Lehrer versetzen, wenn zum Beispiel Kinder frech seien. "Man bekommt auch Selbstvertrauen, wenn man Situationen eigenverantwortlich meistert", sagt sie. Da sie selbst keine Geschwister habe, hatte sie bislang nicht so viel mit Kindern zu tun, was sich nun geändert hat. Ein entscheidender Punkt, auch für Pietro Scalera, der wie Tobias Huber und Sinem Noyan im Schulsanitätsdienst tätig ist. "Was tun bei einer Schnittwunde" und ähnliche Fragen werden dort behandelt.

Mailin Paetz, Eylem Akyol und Enise Ergön sind an der Grundschule Baisingen in der Hausaufgabenbetreuung und der Sport-AG beteiligt. "Seitdem komme ich viel besser mit Kindern klar", erzählt Enise Ergön. "Es ist schön, mit ihnen was zu unternehmen."

Lenny Schweikart und Philipp Herrmann packen im Rottenburger Altenpflegeheim Haus Katharina mit an. So werden dort Spiele gespielt, Rätsel gemacht, aber auch aufgeräumt und geputzt. "Ich wollte schon immer was Soziales machen", erzählt Lenny Schweikart. Unterhaltungen mit älteren Menschen seien spannend. "Sie sind meistens gut gelaunt, obwohl sie zum Beispiel im Krieg viel Trauriges erlebt haben", sagt er. So habe ihm ein Mann erzählt, wie dessen bester Freund in eine Mine getreten und gestorben sei.

Überhaupt, der Krieg. Dieser beschäftige ältere Menschen immer noch sehr, weiß auch Leon Rank, der im Altersheim Rosengarten in Bondorf tätig ist. "Sie haben die Schreckensbilder, wie alles zerbombt und kaputt ist, immer noch vor Augen", erzählt er aus seinen Erfahrungen. Für ihn kaum vorstellbar: Damals habe es weder Fernsehen noch Handy gegeben. "Ich weiß gar nicht, wie man so leben konnte", sagt er.

Doch es ging, wie er aus den Erzählungen weiß. Frauen hätten damals Holz gehackt und die Braut für die Hochzeit am nächsten Tag selbst Kuchen gebacken. Es sei wohl mehr getanzt und weniger getrunken worden, weiß Leon Rank aus den Erzählungen älterer Menschen. Die älteste Bewohnerin des Pflegeheimes sei 102 Jahre alt.

Sein Verhalten gegenüber älteren Menschen habe sich geändert, sagt er über die Auswirkungen des Projektes "Verantwortung". So habe er beispielsweise kürzlich einer älteren Frau geholfen, ihre Einkaufstaschen zu schleppen.

Auch Eric Piechulek ist in dieser Hinsicht sensibler geworden, seitdem er in der Hospitalstiftung mit anpackt. Dort kümmert er sich unter anderem darum, dass die Senioren etwas zu trinken haben. Im Berichtsheft werden im Übrigen alle Tätigkeiten fein säuberlich notiert.

Als Fazit lässt sich daher zusammenfassen, dass die Schüler einen deutlich besseren Einblick in soziale Tätigkeiten bekommen haben und nun über die Bedürfnisse von Senioren, Kindern oder Behinderten Bescheid wissen. Teilweise werden die Projekte weiter geführt – und das alles auf freiwilliger Basis.