Rottenburg Das "Kapuz" startet wieder durch

Der Dachdeckermeister steht gerade auf der Leiter – Check der Lichtanlage. Alles blinkt, nur das Ding nicht. Er grinst: "Mit meiner Mutter zusammen habe ich schon das Kastell in Sulz betrieben. Jetzt hat es mich gereizt, wieder Gastronomie zu machen." Deshalb ist der fleißige Handwerker mit 50 Prozent in das Projekt eingestiegen.

Schwarze Farbe mehrmals überstrichen

Der Gewölbekeller der ehemaligen Kapuzinerschänke – komplett weiß. Schlatter: "Wir mussten die schwarze Farbe, die vorher drauf war, fünf Mal überstreichen, ehe der Gewölbekeller wieder so strahlt!" Barhocker, Tische aus Massiv-Holz und eine lange Theke – für die Fasnet ist alles bereit. Schlatter: "Ich befürchte, dass wir das Kapuz nach der Fasnet noch einmal komplett durchstreichen müssen. Aber ich freue mich schon auf der Eröffnung am Schmodo. Dann stelle ich mich hinter die Kasse!" Haase: "Die Feiernden in Rottenburg haben uns gesagt, dass wir unbedingt zum Schmodo aufmachen müssen. Et voilà."