Rottenburg Das "Gold des Südens" ist sein Stolz

Rottenburg-Ergenzingen. Die Geschichte von Geschäftsinhaber Mario Angelucci erinnert ein bisschen an die von Cornelia Froboess 1962 besungenen "kleinen Italiener", die das Heimweh plagte. Mario Angelucci kam zusammen mit seinen Eltern 1972 nach Deutschland. Die Familie wohnte in Gärtringen und wurde 1978 in Ergenzingen ansässig. 1984 zog es die Eltern wieder nach Italien zurück und auch Mario war schon auf dem Sprung in die Heimat. Da lernte er seine spätere Gattin Gabi kennen, eine waschechte Schwäbin aus Bierlingen und das Heimweh war überwunden.

Er übernahm das elterliche Haus, stand als gelernter KFZ-Lackierer im Beruf seinen Mann und gründete eine Familie. Der Zufall wollte es dann, dass die Angeluccis mit dem Chor "Dacapo" Marios Heimatdorf Berano in den Abruzzen besuchten und dort das Olivenöl wieder entdeckten. "Das war damals wie eine Initialzündung", so Angelucci, obwohl das Olivenöl schon seit langer Zeit von Marios Familie hergestellt wurde.

Er erinnerte sich wieder an die große Bedeutung, die das Olivenöl in seiner Familie hatte und so sei er auf die Idee gekommen, es auch in Deutschland zu vertreiben. Zunächst einmal nebenberuflich und in kleinem Stil auf dem Ergenzinger Markt, später dann auch auf Messen und in Kaufhäusern. So etablierten sich die aus dem reinen Familienbetrieb stammenden Olivenöle. Das animierte die Angeluccis dazu, sich Zuhause einen kleinen Laden in der Garage einzurichten.