Rottenburg Das Drumherum ist eine Erfolgsgeschichte

Rottenburg-Ergenzingen.Gute Unterhaltung und natürlich Fußball vom Feinsten, das sind die bewährten Komponenten, die die Gäumetropole vier Tage lang in Atem halten werden. Dass das eine nicht ohne das andere geht, hat man beim Turn- und Sportverein von Anfang an begriffen. So haben die Verantwortlichen stets dafür gesorgt, dass sich Sport und Festbetrieb die Waage halten.

Erinnerungen an legendäre Auftritte

So war bislang auch das Rahmenprogramm beim Pfingstturnier des TuS Ergenzingen, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, eine einzige Erfolgsgeschichte. Wer erinnert sich nicht gerne an die Geschwister Weisheit, die Weltklasseleistungen auf dem Hochseil präsentierten, oder aber an die Geschwister Korthoff mit ihrer Autoshow oder aber an die Polizeistaffel aus Kassel mit ihren Motorradpyramiden, oder letztlich auch an die Flugsportgruppe Schwenningen, deren Fallschirmspringer jahrelang das Publikum begeisterten.