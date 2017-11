Rottenburg Das Abenteuer Lesen geht weiter

Wer wissen will, was nachts in einer Bibliothek alles los ist, der ist zur Lesenacht in die Mediothek des Eugen-Bolz-Gymnasiums eingeladen.

Außerdem ist während der zwei Wochen eine Ausstellung von Neuerscheinungen der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur in der Stadtbibliothek zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen, in der vor Ort geschmökert werden kann.

Diese Veranstaltungsreihe, die in Rottenburg und Umgebung beliebt ist, findet schon seit 1989 statt – bislang unter der Regie des Kulturamtes der Stadt.

Angelika Mattes-Ambros von der Abteilung Jugend des Kulturamts war seit 2001 als Ansprechpartnerin nahe am Geschehen dran. "Anfangs haben wir Themen wie Zirkus oder Ähnliches als Leitfaden für die Veranstaltungen und Bücherauswahl ausgewählt. Seit 2010 haben wir das ›Abenteuer lesen‹ in den Fokus der Veranstaltungsreihe gestellt", erinnerte sie sich im Rahmen eines Pressegesprächs. "Wichtig waren uns dabei immer die Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen sowie den Schulen", so Mattes-Ambros weiter.

Nun übergibt sie den Staffelstab an die Verantwortlichen der neuen Stadtbibliothek. Diese werden an dem Grundgerüst von Lesen und Erleben nicht viel ändern, wie Ninja Benz, die stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek, erklärte. "Vielleicht werden wir die Veranstaltung im kommenden Jahr ›Kinder-Medien-Wochen‹ nennen, da neben dem Buch sehr viele andere Aktivitäten angeboten werden, doch die ursprüngliche Umsetzung bleibt bestehen."

Kulturamtsleiter Karlheinz Geppert freut sich, dass es der Leitung der Stadtbibliothek auf Anhieb gelungen ist, ein buntes und facettenreiches Programm zusammenzustellen. Die Nachfrage nach den unterschiedlichsten Veranstaltungen bestätigt dies. Viele sind schon komplett ausgebucht, bei den im Infokasten aufgelisteten Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.

Alle Veranstaltungen, die in der Stadtbibliothek stattfinden, sind kostenfrei. Für einige andere wird ein kleiner Obolus erhoben.

