Rottenburg Busfahrer ausgeraubt

Tübingen. Seiner Tageseinnahmen beraubt worden ist der Fahrer eines Linienbusses in der Nacht zum Donnerstag.

Der 45 Jahre alte Fahrer des Busses stellte sein Fahrzeug laut Polizei nach dem Ende der Fahrt auf dem Bahnbetriebsgelände in der Europastraße ab. Zur Abrechnung öffnete er die Tür des Busses. Seine Ledermappe mit dem Scheingeld hatte er im Bereich der Geldannahme abgelegt.

Gegen 0.50 Uhr kamen plötzlich zwei maskierte Männer in den Bus. Während einer der beiden ein Messer in der Hand hielt, schnappte sich der andere die Ledergeldmappe mit den Geldscheinen und beide ergriffen wortlos die Flucht in Richtung der dortigen Gartenanlagen.