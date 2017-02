Rottenburg Buntes Heft erzählt von der Fasnet

Der weit über die Stadtgrenze bekannte Ommzug zieht am Sonntag, 26. Februar, mit rund 3000 Teilnehmern aus 80 Gruppen durch die Innenstadt. Beginn ist um 13.30 Uhr mit dem Ahlandhoppa am Kalkweiler Tor und dem Ahlandtanz auf dem Marktplatz. Gleichzeitig setzt sich der Ommzug über die Sprollstraße, die Ehinger Straße, die obere Brücke und die Königsstraße, den Marktplatz und die Seebronner Straße zur Festhalle in Gang. Etwa zwei Stunden wird das Spektakel dauern. In der Festhalle klingt dann der Tag für alle Teilnehmer gemeinsam aus.

Am Montag, 27. Februar, sind die jungen Rottenburger bei der Kinderfasnet an der Reihe. Der Narrensamen-Umzug legt um 13.30 los, um 14.30 Uhr kommen sie beim Kinderball auf ihre Kosten. Gegen eine Spende von 50 Cent bekommt jedes Kind etwas zu essen und ein Getränk. Gespendet wird die eingenommene Summe an das Ronald McDonald Haus in Tübingen. Dort können schwerkranke Kinder gemeinsam mit ihren Familien leben.

Schnitzel und Bohnen bei einer Reise in die Vergangenheit

Neu ist am Montagabend der "Rottenburger Abend". Unter dem Motto: "Früher war alles besser?" findet eine Zeitreise in die Vergangenheit der Fasnet statt. Passend dazu gibt es Riesenschnitzel, Quietschebohnen und Kartoffelsalat. "Irgendwann wurde dieses Essen mal abgeschafft, dann wurde aber wieder danach verlangt. Deshalb gibt’s das jetzt wieder", erklärte der Narrenrat.

Der Fasnets-Dienstag steht im Zeichen der Ahlande. Die Neu-Ahlande werden bei einer zeremoniellen Taufe auf dem Marktplatz gewässert. Ab 17 Uhr findet der Fasnets-Ausklang im Zunfthaus der Narrenzunft statt, dieses Jahr zum ersten Mal auch für die Öffentlichkeit. Bei Disco- und Barbetrieb und Essen wird ein letztes Mal gefeiert, bevor ein Trauermarsch zur Fasnetsverbrennung mit Feuerwerk auf dem Marktplatz führt.

Wieder eingeführt wird die Schülerbefreiung, denn auch sie gehöre zu den alten Traditionen. Deshalb gibt es am Schmotzigen keinen pädagogischen Tag mehr, stattdessen eine Schülerfasnet auf dem Marktplatz. "Die Schüler werden von Hästrägern an ihrer Schule abgeholt. Für zwei Euro gibt es einen Bendel, für den man eine Saitenwurst und ein alkoholfreies Getränk bekommt", erklärte Manuela Kaupp in der Rolle als Gräfin Mechthild. Über einen DJ, Showtanzgruppen und einer Kostümprämierung dürfen sich die Schüler der Carl Josef Leiprecht-Schule, der Realschule Kreuzerfeld, des Sankt Meinrad-Gymnasiums, des Paul-Klee-Gymnasiums, der Hohenbergschule und des Eugen-Bolz-Gymnasiums freuen.

Neu ist auch das bunte Fasnetsheft für kleine Rottenburger. In einfacher Sprache werden die Traditionen erklärt, typische Fasnets-Tage aus Kindersicht geschildert und die Masken und Verkleidungen der Gruppen wie der Stadthexe oder dem Ahland erklärt. Außerdem befinden sich in der Mitte Masken, die herausgenommen, ausgeschnitten und bunt angemalt werden können. So ist es ganz einfach, ein Teil der Rottenburger Fasnet zu werden.

Die Idee des Hefts erklärte Manuela Kaupp: "Kinder sind unsere Zukunft, die möchten wir erreichen." So leben immer mehr Kinder aus zugezogenen Familien oder mit Migrationshintergrund in Rottenburg. Sie können mit dem Brauchtum rund um die Fasnet wenig anfangen.

Das soll sich ändern. Deshalb wurde mit einer Auflage von 1000 Exemplaren die Kindergärten und Grundschulen der Kernstadt ausgestattet. Jedes Kind erhält kostenlos sein Fasnets-Heft. Unterstützt wurde die Aktion mit dem Bürgergeld der Stadt. "Wir haben in den vergangenen Tagen so viele Anfragen von Außenstehenden nach diesem Heft bekommen, damit haben wir nicht gerechnet", so Rolf Eißler. Dennoch bleibe weiterhin die Idee des kostenlosen Geschenks für die Rottenburger Kinder bestehen.