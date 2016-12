"Tu was! " sagten sich die Bujukai-Kinder des Sportvereins Bierlingen und luden am Freitagnachmittag schon zum wiederholten Male in den Bierlinger Kelhof zur Kinderweihnachtsfeier mit kleinem Weihnachtsmarkt ein. Dabei war auch wieder der Kettensägekünstler Wolfgang mit Live-Vorführungen. "Kinder für Kinder" war ihr Slogan der Veranstaltung: Sie wollten erneut für einen guten Zweck Spenden sammeln. Diesmal wieder für Kinder in der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald. Dem Nikolaus brachten sie dann ein Ständchen vor dem Bürgerhaus. Im weihnachtlich geschmückten Stand gab es Glühwein, heiße Rote und Weihnachtsgebäck. Natürlich durfte der Nikolaus nicht fehlen. Die Kids zeigten, dass sie nicht nur sportlich fit sind, sondern auch ein Herz für kranke Kinder haben und an sie denken. Immerhin kam durch diese Aktion die hübsche Spende von über 500 Euro zusammen. Foto: Bieger