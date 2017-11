Rottenburg Bürger wollen keinen Schulneubau in Hailfingen

Neher betonte, dass die Verwaltung dies anders sehe. So wünschten sich Eltern, Lehrer sowie eine Mehrheit der Bürger und des Ortschaftsrates sowie des Gemeinderates einen Standort in der Dorfmitte für den neuen Schulbau. Der Standort an der Sporthalle sei vor allem in den Wintermonaten zu gefährlich.

Zudem biete sich so die Chance, die Dorfmitte zu gestalten, wobei zum Ensemble auch das Rathaus und der Dorfladen gehören. Da der Musiksaal auch für Veranstaltungen genutzt werden kann, profitiere die Gemeinde von dem neuen Schulhaus, welches auch einen öffentlichen Charakter habe.

Hochbauamtsleiter Markus Gärtner betonte, dass die Dreiteiligkeit der neuen Schule ein schönes Gestaltungsmerkmal sei. So füge sich die Schule sehr gut in die Dorfmitte ein. Der Schulhaustrakt sei abgelegen von der Straße, der Schulhof sei so positioniert, dass die Kinder nicht durch Fahrzeuge gefährdet seien.

Im Kernhaus gibt es zwei große Klassenräume im Erdgeschoss, im Obergeschoss soll es zwei kleinere Klassenzimmer geben. Zudem wird es einen Ganztages- sowie einen Küchenbereich geben, der auch bei Veranstaltungen genutzt werden kann.

In der Diskussion wurde kritisiert, dass es keine richtige technisierte Be- und Entlüftung des Schulgebäudes gibt. Es soll herkömmlich gelüftet werden, wobei eine CO2-Ampel anzeigt, wann Lehrer und Schüler das Klassenzimmer lüften sollen.

Mehrheitlich sprachen sich die Gemeinderäte für den Standort Dorfmitte aus. In der Abstimmung gab es eine Gegenstimme und sechs Enthaltungen. Damit gab es grünes Licht für den Schulhausneubau, für den im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden soll.