Rottenburg Bürger bringen sich in "Perspektive Seebronn" ein

Die Idee zur Bürgerdialogaktion "Perspektive Seebronn" kam aus dem Ortschaftsrat, dem es nach seiner Klausurtagung ein Anliegen war, die Bürger zu einem ergebnisoffenen Dialog einzuladen. Im Mittelpunkt des Prozesses, der am Freitagabend fortgeführt wird, steht die Formulierung von Zukunftsaufgaben und das Erkennen zukünftiger Handlungsfelder. So werden in einem inhaltlich breit angelegten Dialog unterschiedliche Themen erörtert, wobei das Miteinander in der Ortschaft gefördert werden soll, wie Ortsvorsteherin Ute Hahn am Samstagvormittag betonte.

In einem kurzen Statement stellte die Ortsvorsteherin den Teilnehmern der "Perspektive Seebronn" den Ort vor. So erfuhr man etwa, dass die Einwohnerzahl derzeit bei rund 1700 Personen liegt, wobei sehr viele Babys geboren wurden und der Altersdurchschnitt sehr jung ist. Viele Vereine bereichern das Dorfleben, aktuell gibt es elf Vereine und sechs Einrichtungen. Vernetzt sind diese durch das "Forum Lebendiges Seebronn", welches zweimal jährlich tagt.

Mögliche Handlungsfelder für die "Perspektive Seebronn", die am Freitag zur Perspektivwerkstatt lädt, sind etwa die Installierung eines Dorfladens, die Reaktivierung des Geländes der ehemaligen Brauerei oder auch die Diskussion von Neubaugebieten. Ein weiteres Handlungsfeld soll die Einbruchprävention sein. Auch soll die Erhaltung und Pflege der Kultur in Seebronn gefördert werden. Ein weiteres Thema ist die Ortsmitte und die Gestaltung der Infrastruktur. Stadtplaner Timo Buff begleitet den Prozess, er war auch beim Ortsteilspaziergang dabei und moderierte den Vormittag.