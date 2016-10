Rottenburg Bubble-Tee und Molekularsalat

Rottenburg-Ergenzingen. Es waren überwiegend Eltern, aber auch Pädagogen umliegender Schulen, die das Angebot der Schule an diesem Tag nutzten. Allerdings blieb schon beim Mittagessen in der neuen Mensa – es gab Linsen und Spätzle, aber auch Schnitzel mit Salat – gar mancher Teller leer. Kurzum, die neue Mensa, in der sogar die Wand in den vier an der Schule gelehrten Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch die Besucher begrüßte, hätte mehr "Esser" verdient gehabt.

Sei’s drum, was es an diesem Tag zu konsumieren, zu hören und zu sehen gab, war allererste Sahne, zeugte von viel Engagement und spiegelte schlicht und einfach die Gemeinschaftsschule wieder, die sich aufgrund des Neubaus mit Mensa und den naturwissenschaftlichen Räumen äußerst positiv weiterentwickeln kann.

Zu besichtigen gab es aber nicht nur den neuen Trakt, sondern die gesamten Schulgebäude, nebst dem der früheren Realschule. Auch die Schülerinnen und Schüler, etliche davon mit fremdländischen Wurzeln, trugen an diesem Tag Verantwortung. Da hieß am Hauptportal die Schülerin Cinem charmant und liebenswürdig die Besucher willkommen, beantwortete die eine oder andere Frage und verteilte "Wegweiser", die über die verschiedenen Programmpunkte informierten. So konnte man sich in den neuen naturwissenschaftlichen Räumen einem Tierquiz unterziehen oder aber ein Versucherle von Bubble-Tee oder "Molekularsalat" verkosten.