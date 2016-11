Rottenburg Brauchtum in der spannendesten Form

Rottenburg. Geplant ist eine Reihe von Maskenabenden, in denen jeweils auf einzelne Künstler eingegangen wird, sowie die Besonderheiten hervorgehoben werden.

Archivar Clemens Fuchs stellte die Arbeiten von Bildhauer Heinrich Schneider aus Bad Niedernau sowie von Valentin Kessler aus Hirrlingen in den Fokus.

Bildhauer Heinrich Schneider wurde am 5. November 1909 in Niedernau geboren, seine Werkstatt hatte der Künstler in Rottenburg und in Bad Niedernau. Er studierte in München und hat auch in der Schweiz gearbeitet.