Rottenburg Brand in Obernau: Nachbargebäude evakuiert

Das Feuer brach am Freitag gegen 0.50 Uhr in der Neustetter Straße aus. Bei dem Brand wurde vor allem der Dachstuhl des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Kurzfristig musste ein benachbartes Gebäude evakuiert werden, da die Gefahr bestand, dass die Flammen auf dieses übergreifen. Die Feuerwehr konnte dies allerdings verhindern.

Während der Beseitigung der Glutnester, war die K 6920 zwischen Remmingsheim und Obernau ab der Einmündung der K 6923 bis zur Einmündung in die L 370 in Obernau in beide Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.