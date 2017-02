Rottenburg Böller, Schlägereien und Widerstand gegen Beamte zu verzeichnen

In einer Gaststätte in der Königstraße wurde gegen 21.15 Uhr eine 45-Jährige von einem Unbekannten angerempelt. Ihr 41-jähriger Mann stieß den Unbekannten zur Seite. Dieser biss daraufhin dem 41-Jährigen so stark in einen Finger, dass dieser verletzt wurde.

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern kam es kurz vor 23 Uhr auf dem Marktplatz. Ein 19-Jähriger geriet mit seiner Freundin in Streit und hielt sie fest, um mit ihr zu reden. Drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren mischten sich in die Streitereien des Pärchens ein. Anschließend kam es zum Handgemenge der Männer, bei dem ein Schlagstock im Spiel war und man sich in den Schwitzkasten nahm. Es wurde niemand ernsthaft verletzt, so dass kein Rettungsdienst erforderlich war. Alle Beteiligten standen unter alkoholischer Beeinflussung.

Eine Streifenwagenbesatzung hörte kurz nach 23 Uhr Hilferufe einer Frau in der Marktstraße. Vor einem Juweliergeschäft sahen die Beamten, wie ein 24-Jähriger die Frau gegen die Wand presste. Trotz Aufforderung ließ der Gewalttätige nicht von ihr ab und musste von Polizisten überwältigt werden. Da er massiven Widerstand leistete, erwartet ihn jetzt zu der Anzeige wegen Körperverletzung auch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 24-Jährige stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.