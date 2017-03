Rottenburg Blick für das Heute deutlich geschärft

Die Exponate sind eingeordnet in Themenbereiche wie "Ankommen/Willkommen?", "Ansätze der Integration", "Organisierte Selbsthilfe" bis "Glaube und Frömmigkeit" oder "Neue Gemeinden/Neue Räume".

Als Ouvertüre der sehr gut besuchten Vernissage ließ der Cellisten Helmut Scheunchen sein Instrument erklingen. Ordinariatsrat Joachim Drumm, Leiter der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft, sprach einleitende Worte.

Er betonte, dass man im Titel der Ausstellung bewusst am Schluss das Fragezeichen gesetzt habe. "Verlorene Heimat – willkommen in der Fremde?", das sei die Frage, die sich Heimatvertriebene nicht nur 1945 oder 2015 stellen, sondern auch die Flüchtlinge, die in den 1990er-Jahre vor dem Krieg auf dem Balkan fliehen mussten.

Die Gründe für Flucht sind sehr vielfältig, jedoch bedeutet Flucht immer Verlust der Heimat, Ungewissheit und Angst. "1945 ging es vielen Menschen ebenso und das abwertende Wort ›Flüchtling‹ hat lange unser Leben geprägt", wusste Drumm und bekam dies beim Blick in die Zuschauerreihen mit vielfachem Kopfnicken bestätigt. "Die Flüchtlinge jener Zeit sind heute die Experten für die Flüchtlingssituation unserer Zeit", schrieb Bischof Gebhard Fürst hierzu.

Für den Theologen Drumm steht fest, dass es gerade die Flüchtlinge waren, die viel zum Wirtschaftswunder beitrugen. Fest stehe, dass Migration ein Zeichen unserer Zeit sei, die wachsen und zunehmen werde. "Dafür gibt es viele Gründe, doch keine Mauer kann Menschen auf der Suche nach dem Existenzminimum daran hindern, dorthin zu gehen, wo sie Hilfe erhoffen." Aktuell sind weltweit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Ein geringer Teil komme nach Deutschland.

Welche humanitäre Hilfe man Hilfesuchenden anbieten könne, das versuchte eine Expertenrunde herauszufiltern. Moderiert wurde sie von Dekan Matthias Koschar. Am Tisch saßen der Bischöfliche Flüchtlingsbeauftragte Thomas Broch, Maria Hackl vom Caritasverband der Diözese, Professor Rainer Bendel, als Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft katholischer Vertriebenen-Organisationen der "Vater dieser Ausstellung", sowie Bernward Hecke, hauptberuflicher Diakon in der Seelsorgeeinheit Tübingen.

Man war sich einig, dass es für Christen selbstverständlich sein müsse zu helfen, ohne zu fragen: "Warum bist du da?" "Hilfe muss etwas Praktisches sein", so der Tenor.

Als Augenwischerei wertete Broch den Rückgang der Hilfesuchenden in Deutschland. "Die 65 Million sind irgendwo – und diese Menschen sind keine Gruppe am Rand unserer Gesellschaft." Für ihn steht außer Frage, dass sich humanitäre Fürsorge in Integration wandeln muss.

Dass Hilfe und Integration nicht immer so einfach sind, wie man es gerne hätte, wurde am Beispiel der Familienzusammenführung deutlich. "Da werden nicht nur die Betroffenen verrückt vor Sorge um ihre Angehörigen, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer, die an Hindernissen scheitern. Versuch mal, einen Ehrenamtlichen zu weiterer Hilfe zu ermutigen, der mit ansehen muss, wie Bemühungen an Vorschriften zerschellen – und das schwappt auf den hauptamtlichen Bereich über", so die Beschreibung.

Familienzusammenführung und Asylverfahrensberatung wertet Diakon Hecke als wichtigste Elemente vernünftiger Asylpolitik. Dass auch die Kirche politisch sein muss, stand für alle Diskutanten fest.

Ob die Vertriebenen in der Fremde willkommen sind, das konnte die Expertenrunde nicht klären, doch stand am Ende fest, dass die Erfahrungen der Nachkriegszeit in Deutschland im kollektiven Gedächtnis geblieben sind.