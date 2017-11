Rottenburg Blechbläser und Orgel bilden eine harmonische Einheit

Auf dem Programm stehen Werke von Camille Saint-Sains, Marcel Duprè, Julien Bret und Easthope Martin. Fynn Müller, einer der Musiker, hat die meisten Kompositionen sorgfältig und gekonnt für die Besetzung von "Neobrass" arrangiert.

Die Musik zeichnet eine Vielfalt an Stilen und Klangfarben aus. Organist Frank Rieger führt an der Albiez-Orgel unter anderem die "La valse des anges" (den "Walzer der Engel") von Julien Bret sowie das berühmte Orchesterstück von Camille Saint-Sains "Dance macabre" in einem Arrangement von Edwin Lemare auf. Dieses stellt als Tanz des Todes, quasi das Pendant zum Tanz der Engel dar.

Frank Rieger ist Kirchenmusiker an der Stadtkirche Bräunlingen in der Region Scharzwald Baar. Das Neobrass-Ensemble versteht sich als Blechbläserensemble aus dem süddeutschen Raum mit internationaler Besetzung, da die Mitglieder verschiedener Nationalitäten entstammen. Sie wohnen unter anderem in Schramberg, Rottweil und Villingen. Musikalisch besteht das Quintett aus zwei Trompeten, einem Horn, einer Posaune und einer Tuba, die zusammen einen homogenen, gepflegten Tonklang bilden. Wenn zu den Bläsern die Orgel erklingt, ergibt dies mitunter ein monumentales Klangergebnis. So erwartet die Zuhörer an diesem Abend festliche Musik. Warme und gedämpfte Klänge wechseln sich mit kraftvollen Akkorden und pompösen Passagen ab.