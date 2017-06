Rottenburg Bis 2019 soll alles fertig sein

Die Baukosten für den so genannten Mittelabschnitt belaufen sich derzeit auf 29,3 Millionen Euro. Laut Submissionsergebnis passen die Kosten derzeit. Doch sei im Moment nur ein kleiner Teil der Bauarbeiten ausgeschrieben. Wie sich die Gesamtkosten darstellen, zeige sich dann erst, wenn die großen Straßenbauarbeiten an der B 28 neu anstehen. Erst dann könnte geschaut werden, ob die Gesamtkosten stimmen, so Gunther Junginger.

Derzeit gibt es viele Baustellen landauf und landab. Aufgrund der großen Nachfrage ziehen die Preise derzeit an. Am anderen Ende der B 28 neu wird am Weilheimer Knoten gebaut. Hier hat sich eine meterhohe sogenannte Vorschüttung gesetzt. Daher können nun die Brücke und ihre Zufahrten betoniert werden. Gebaut wird kreuzungsfrei – alle Zufahrten und Verkehrsbeziehungen sollen so angeschlossen werden, dass es keine gefährlichen Kreuzungen gibt. Zwischen Weilheim und Kiebingen wird der Verkehr auf der B 28 neu später einmal entlang der Bahnlinie verlaufen. Hier kann man auch schon einige Bauvorarbeiten beobachten. Bei Kiebingen entsteht derzeit das als "Murksbauwerk" verschriene Überführungsbauwerk der B 28. Durch den Straßenbau an der B 28 ist der Straßenverkehr derzeit nicht behindert, die Vollsperrung zwischen Bühl und Kilchberg ist Straßensanierungsarbeiten an der Landesstraße geschuldet. Am Rande erwähnt sei die Entschärfung von 3000 Stabbrandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Bahngleis zwischen Rottenburg und Weilheim. Untersucht wurde die gesamte Bahntrasse zwischen Rottenburg und Tübingen. Die Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind noch nicht abgeschlossen.