Stark verwittert war der Christuskörper an dem Kreuz, das an der Südwand der Börstinger Kirche St. Ottilia steht. Sonne und Regen haben dem Kruzifix aus Lindenholz zugesetzt. Der Bierlinger Bildhauer Josef Baur hat es derzeit in seiner Werkstatt in Bearbeitung. Das filigrane Dornengeflecht am Haupt der Christusfigur ist teilweise zerbröckelt, Dorne um Dorne muss erneuert werden. Die einen Meter lang ausgestreckten Arme sind löchrig und spröde geworden, in die Wundmale der Füße ist Wasser eingedrungen, das die Befestigung lockerte. Risse am sind mit Hartleim ausgebessert worden. "Eine echte Herausforderung ist diese aufwendige, diffizile und knifflige Restaurierung für mich", so der Bildhauer, der schon so manche Ausbesserungen und Erneuerungen an alten Figuren vorgenommen hat. Baur vermutet, dass das Kruzifix – wie auch das an der an der Börstinger Brücke – vom verstorbenen Bierlinger Bildhauer Christian Erath stammt und etwa 60 bis 80 Jahre alt ist. Foto: Bieger