Rottenburg Beratung ist ein Großteil der Arbeit

Bislang war der 28-Jährige bei anderen Schornsteinfegern angestellt, zuvor bei einem Schornsteinfegermeister in Neuenbürg im Enzkreis. Die Betriebsgründung sei schon etwas aufwändig gewesen, resümiert Rauscher.

So hat er sich ein Auto angeschafft, in dem er sein Arbeitsmaterial wie Besen, Stoßbesen, Kehrhaspel oder Kehrleine unterbringt. Auch sein Zylinder ist immer dabei, der die traditionelle Schornsteinfegerkluft abrundet. Doch den zieht er nur selten an, etwa wenn ein Kollege heiratet.

Hilfestellung bekam Florian Rauscher von anderen Kollegen, "Schornsteinfeger sind gut vernetzt", verrät er. Er kenne viele Kollegen, die schon lange einen Betrieb haben – da gab es gute Tipps zur Betriebsgründung.

Von seinem Vorgänger Thomas Maier erhielt er etwa die Kehrbezirksdaten übermittelt, auch helfe ihm Maier sehr viel. Er selbst habe erst sein Büro aufgebaut und danach begonnen, bei den Kunden zu arbeiten. Dort ist er oftmals vor allem beratend tätig. "Der Verwaltungsaufwand ist immens", sagt Florian Schäfer.

So ist der Schornsteinfeger Ansprechpartner für Angelegenheiten rund um Feueranlagen, er reinigt Schornsteine oder überprüft Heizungsanlagen im Sinne des Immissionsschutzes. Rohre werden gereinigt und es gibt auch die Feuerstellenschau, etwa bei offenen Kaminen. Immer wenn neue Öfen oder Schornsteine errichtet werden, müssen sie vom Schornsteinfeger abgenommen werden.

Der Schornsteinfeger garantiert auch die Betriebssicherheit der Heizungsanlagen. Beim Kunden beantwortet Rauscher auch Fragen der Kunden rund um Heizung und Brennstoffe.

Seinen Feierabend verbringt Florian Rauscher am liebsten mit seiner Ehefrau, dann wird spazieren gegangen, ferngeschaut oder er liest ein Buch. Rund 2500 Haushalte gehören zu seinem Kehrbezirk, er geht von Haus zu Haus: "Ein Großteil der Arbeit ist die Beratung der Hausbesitzer."

Sonntag ist der einzige freie Tag des Schornsteinfegers. Aber es sei sein Traumberuf, schon immer habe er Schornsteinfeger werden wollen. Doch auch Urlaub ist drin bei dem harten Beruf: Dann wird Rauscher von einem anderen Kollegen vertreten.