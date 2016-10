Rottenburg Beratung im "Nicht-Alltäglichen"

Landrat Joachim Walter begrüßte die Anwesenden zur Eröffnung. Sie kamen meist aus den Reihen der Kreis- und Gemeinderäte, sowie Kooperationspartner der Zentren. Längst hat man die dringende Notwendigkeit erkannt, zentrale Anlauf- und Beratungsstellen zu schaffen. Mit Tübingen und Mössingen konnte nun das dritte JFBZ in Rottenburg seiner Bestimmung übergeben werden. In Rottenburg gehört das Gebäude der Diözese und sollte eigentlich abgerissen werden; aufgrund der Dringlichkeit kann das JFBZ bis 2017 die frisch renovierten, hellen, freundlichen Räume benutzen.

Bürgermeister Hendrik Bednarz betonte, dass Rottenburg eine Familien- und Kinderstadt ist, hier sollen sich alle wohlfühlen und bezahlbaren Wohnraum finden. Mehr als 30 Kindergärten und Kindertagesstätten gibt es in Rottenburg; Ziel der Stadt ist es jetzt, weitere Erneuerungen und Sanierungen für Schulen und Kindergärten zu planen und umzusetzen. Hinter dem historischen Rathaus wurden neue Gebäude geplant, sodass einzelne Anlaufstellen zentraler und einfacher zu finden sind. Humorvoll ging er auf den Familienbesuchsdienst für neugeborene Rottenburger ein. Sein Gastgeschenk an die JFBZ übergab er Einrichtungsleiterin Heike Himmelreicher: einen Rottenburger Baby-Body.

Himmelreicher: "Wir sind am 1. September hier eingezogen, es sah aus wie auf einem Campingplatz, dass das mal was werden soll konnten wir uns kaum vorstellen." Joachim Walter konterte witzig: "also habt ihr euch gefühlt wie im Urlaub".

Viel wurde zwischenzeitlich in die Wege geleitet, die Erreichbarkeit und die konstruktive Vernetzung. Das Rottenburger-Team mit sechs Sozialpädagogen und Psychologen ist gut aufgestellt und arbeitet harmonisch zusammen.

Für Himmelreicher sei gerade das "Nicht-Alltägliche" eine Herausforderung; ihre Pläne sich bei Schulen, Kindergärten, Ganztagesbetreuung mit ihren vertrauten Mitarbeitern zu präsentieren, sind für sie spannend. "Natürlich müssen wir bei Extremfällen das Jugendamt einschalten, aber immer nach Rücksprache mit den Betroffenen. In vielen Fällen können wir mit unseren Beratungen die Probleme lösen."

Kostenlose und anonyme Beratung gibt es unter JFBZ-Rbg@kreis-tuebingen.de oder unter Telefon 07071/2 07 63 63. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, nachmittags von Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr.