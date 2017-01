Rottenburg Belag ist in die Jahre gekommen

Rottenburg (ar). Fährt man von der Sophienstraße in die Eberhardstraße, wird es holprig. Zahlreiche Schlaglöcher und reparierte Stellen erinnern an einen großen Flickenteppich. "1954 wurden dort die Kanäle gemacht, der Unterbau stammt also aus dieser Zeit", blickte Jürgen Klein, Leiter des Tiefbauamts, im Gemeinderat zurück. Seitdem wurden nur anfallende Reparaturarbeiten erledigt.