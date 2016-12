Rottenburg Bekannte Lieder begeistern Publikum

Rottenburg-Bieringen. Begonnen hat die Jugendkapelle der Musikvereine Obernau, Nellingsheim und Bieringen, die sich zusammengeschlossen haben. Unter der Leitung von Hartmut Fleck zeigten die jungen Musiker großes Können. Fehlerfrei wurden "Countdown", "Accidentally in Love" und "Party Rock Anthem" gespielt, das begeisterte Publikum verlangte Zugabe.

Mit dem Konzertmarsch "Abel Tasman" stiegen die Aktiven des Musikvereins voll ein, weiter ging es mit "High-land Cathedral", melodisch, einfühlend zum großen Orchester ansteigend. Die "New York Ouvertüre" verlangte hohe Konzentration, vom Publikum auch so verstanden, es gab begeisternden Applaus. "Second Waltz", "Rossini Polka", "Earth Song" folgten; beim "Hofkonzert mit Strauss" wurde rhythmisch mitgeklatscht. "Feliz Navidad", "Von Freund zu Freund" forderten vor allem die einzelnen Instrumente, bevor es im Swing-Charakter mit "In the Christmas Mood" und "Alte Kameraden Swin" beendet wurde.

Die Kapelle leistete beachtliches und zeigte sich auf höchstem Niveau unter ihrem neuen Dirigenten Peter Bild, der vor acht Monaten die musikalische Leitung übernahm. Auf seinen Werdegang angesprochen, teilte er mit, dass er im Banat geboren ist, die Liebe zur Musik wurde ihm in die Wiege gelegt; studiert hat er unter anderem in Karlsruhe und Pforzheim. Er trat in vielen Konzerten als Musiker auf, "selbst bei einer Zirkus-Kapelle habe ich schon mitgespielt". Auf Grund seiner große Erfahrung wurde er beim erfolgsgewöhnten MV Bieringen eingestellt.