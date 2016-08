Rottenburg Beim Rangieren festgefahren

Rottenburg. Am späten Dienstagabend ist es laut Polizei im Burggraben zu einem nicht alltäglichen Verkehrsgeschehen gekommen. Eine 51-jährige Fahrerin eines Personenwagens fuhr gegen 22.30 Uhr den Burggraben in Richtung Parkdeck, um den dort auf sie wartenden Ehemann aufzunehmen. Eine scheinbar zum Wenden geeignete Stelle entpuppte sich kurz darauf als fataler Irrtum. Beim Zurücksetzen des Wagens auf die Stufen eines Kellerabgangs setzte der Pkw auf und hing fest. Mit tatkräftiger Unterstützung der Anwohner gelang es, das Fahrzeug des Ehepaars wieder auf die Fahrbahn zu bekommen. Die Treppe wurde nicht beschädigt. Auch der Schaden am Wagen bleibt mit etwa 2000 Euro überschaubar.