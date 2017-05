Rottenburg Bei Chai, Kaffee und Sekt die Vielfalt in Rottenburg gefeiert

Mit dem Spielmobil des Vereins Mokka konnten die Kinder auf der Rollenrutsche toben, zudem bot der Kindergarten St. Remigius ein Kinderschminken an.

Auch gab es ein "Quiz der Nationen" mit tollen Gewinnen. Zum Auftakt des Bühnenprogramms am Sonntag tanzten die Kinder des Kindergartens St. Meinrad internationale Tänze, und auch die Zumba-Kids des Vereins Mi Tierra sorgten für Stimmung im Publikum. Die Theatergruppe "Kunst und Du" zeigte interkulturelles Theater. Organisator war hier die Elterninitiative Feuervogel sowie der verein Mokka.

Tolle Folkloretänze in schönen Trachten bot der bosnische Verein "Vielfalt leben", und die "Jungen Tanzbeine" des Schwäbischen Albvereins Kilchberg Rottenburg zeigten ein Musical. Freestyle und Showtanz gab es beim "Tanzen wie die Stars" der Volkshochschule Rottenburg.

Orientalische Tänze erfreuten das Publikum ebenso wie ein Auftritt des Internationalen Frauenchors der Volkshochschule. Der Kulturverein Druzhba bot russische Volksmusik, Schlager und Tanz, was beim Publikum bestens ankam. Auch die ungarische Peitschenkunst mit Erika und Zoltan Farkas war ein echter Hingucker.

Vom Jugendhaus Klause beteiligte sich eine Hip-Hop-Gruppe am Bühnenprogramm in der Konzertmuschel, und der Verein Orinoco zeigte venezolanische Tänze. Breakdance der "Funky Fly Crew" war was fürs Auge, und der Projektchor "Stimmen der Vielfalt" setzte den Schlusspunkt unter das bunte, vielfältige und multikulturelle Programm.