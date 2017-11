Rottenburg Bedarf an weiteren Räumlichkeiten

Der Gemeinderat war gefordert. Ursprünglich waren 280 000 Euro für den Verbau genehmigt, doch am 6. April 2017 stiegen die Mehrkosten auf 580 000 Euro für Neubau und Nebenkosten – auch das musste der Gemeinderat abnicken. Zwischenzeitlich liegt das Gesamtprojekt bei einer Summe von 6,7 Millionen Euro. Am 2. Mai erfolgte schließlich der Baubeginn.

Dass es eine Problembaustelle wird, war den Architekten, den Firmen und dem Gemeinderat klar, denn die Widrigkeiten häuften sich. An Problemen zeigten sich: steiles Gelände, enge Nachbarbebauung, schlechte Bodenverhältnisse, archäologische Funde, Probleme mit der Elektrizität, Fundamentüberstand, miserable Bausubstanz des Gebäudes Marktplatz 18, Umbau im Bereich der Hauptversorgung EDV, Telefon und Strom, fehlende Bestandstatistiken und Denkmalschutz.

Mit dem Übergang in das "alte" Rathaus ist nochmals eine Nuss zu knacken. Ursprünglich war die Fertigstellung für Dezember 2018 geplant. Durch archäologische Grabungen wird sich der Bau wohl um einiges verzögern.

Warum dieser Aufwand zur Erweiterung des Rathauses? Durch Zunahme des Stammpersonals werden die Arbeitsplätze immer enger, die Archive benötigen wesentlich mehr Platz und es wird eine neue Kompaktanlage und Lagerräume benötigt. Es soll endlich wie in den meisten Rathäusern ein Trauzimmer geben. Außerdem möchte das Landratsamt für die Abteilung Familienberatung eigene Räume anmieten.

Der Wunsch und das Ziel ist ein siebenstöckiges Haus, verbunden mit den Häusern Obere Gasse 29 und 31. In den Geschossen 1 bis 4 werden 30 Arbeitsplätze eingerichtet, in den Geschossen 5 und 6 vom Landratsamt werden zwölf Arbeitsstellen errichtet.

Am wichtigsten ist, dass allen, die ein Anliegen im Rathaus haben, auf allen Ebenen ein barrierefreier Zugang erschaffen wird. Ein Aufzug, der den Zugang zu allen Anlaufstellen gewährt, liegt mitten im Herz des neuen Gebäudes.

Neher, erster Bürgermeister Thomas Weigel und Bürgermeister Hendrik Bednarz schritten schlussendlich zur Tat. In einem Metallgefäß befanden sich Tageszeitungen, Münzen und der Baubeschluss. Dies wurde unter kritischen Blicken in einen Betonklotz eingemauert und wird zur gegebenen Zeit in die Wand eingelassen.