Rottenburg BEA: 950. 000 Euro für achtmonatige Nutzung

"Es gab einfach keine Alternative", erinnert sich Ortsvorsteher Reinhold Baur an die hektischen Tage. Alles in allem sei das Ganze ohne allzu große Konflikte abgelaufen.

Und doch: Es gab Ladendiebstähle zu verzeichnen. Eine Prügelei zwischen Afghanen und Syrern wurde Sache der Polizei. Eine Mitarbeiterin erzählte, wie sie von einem Flüchtling heißes Essen ins Gesicht geworfen bekam und beschimpft wurde. Die Feuerwehr beklagte Verunreinigungen auf ihrem Gelände. Ebenfalls bedenklich: Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin erklärte auf eine Presseanfrage: "Ich darf hier nichts sagen." Zudem wurden viele Flüchtlinge beobachtet, wie sie zum Bahnhof flüchteten und sich von dort in alle Winde zerstreuten. Nachbarn beschwerten sich, dass die Flüchtlinge durch deren Gärten liefen.

Mit dem Bau der Zäune sei das Ganze aber kanalisiert worden, so Baur. Apropos Zäune: Neben diesen wurden auch Sanitäreinrichtungen eingebaut. Hinzu kamen zusätzliche Heizungen, eine Lüftungsanlage, eine Essensausgabe und Büroflächen in den Containern. Alles in allem wurden stolze 950 000 Euro investiert. Eine Summe, die das Land stemmen muss.

Die Ergenzinger selbst brachten durchaus Verständnis für die Flüchtlinge auf, allerdings waren diese Massen an fremden Menschen anfangs doch sehr gewöhnungsbedürftig.

Mietvertrag läuft noch bis 31. Dezember 2017

Nun jedoch hat das Innenministerium bestätigt, dass die Einrichtung geschlossen wird. Seit Mai lebt dort ohnehin kein Flüchtling mehr. "Der Standort Rottenburg-Ergenzingen wird schnellstmöglichst aufgegeben", teilte das Ministerium diese Woche mit.

Der Mietvertrag des Landes mit dem Eigentümer der Fabrikhalle läuft indes noch bis 31. Dezember 2017. "Eine Verlängerung steht nicht im Raum", stellt Steffen Fink, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen (RP), klar. Das RP stehe in Gesprächen mit dem Vermieter bezüglich einer anderen Nutzung durch Dritte – wie auch immer diese aussehen mag.

In Ergenzingen verbleiben nun noch die Flüchtlinge, die auf der Liebfrauenhöhe und in der Königsberger Straße leben. "Hier gibt es inzwischen viele Verbindungen zur Bevölkerung", weiß Baur.

Bei einigen Ergenzingern bleibt das ungute Gefühl, anfangs vor falsche Tatsachen gestellt worden zu sein. So wurde bei der Infoveranstaltung in der Heilig Geist-Kirche von den Vertretern des Regierungspräsidiums, des Landkreises und der Stadt gesagt, die Aufgaben würden vor allem von hauptamtlichen Kräften gestemmt – was sich aber nicht halten ließ.

Über 200 Helfer waren im Einsatz

Über 200 Helfer aus der ganzen Umgebung waren als DRK-Helfer im Einsatz, informiert Reinhold Baur. Sie bedienten Waschmaschinen, kümmerten sich um die Kleiderkammer, betätigten sich als Dolmetscher, halfen bei der Essensausgabe oder übernahmen Fahrten ins Krankenhaus oder zu Ärzten.

Aktiv war auch das Jugendbüro mit Sprachkursen. Zudem brachte man den Flüchtlingen die deutsche Kultur näher. Kolpingsfamilie und die Katholische Kirche luden die Menschen zum Café.

Wie lautet nun die Bilanz des Ortsvorstehers? "Wenn alle gut miteinander kooperieren, pragmatisch agieren und guten Willens sind, kann auch so eine Situation bewältigt werden", sagt Baur.

Der Spuk ist vorüber – nun auch ganz offiziell mit Brief und Siegel des Innenministeriums. Die Aufnahmestelle für Flüchtlinge im Ergenzinger Gewerbegebiet "Höllsteig" wird endgültig geschlossen. Insbesondere die unmittelbaren Anwohner können tief durchatmen, waren sie doch im vergangenen Jahr von einem Tag auf den anderen mit Hunderten von Flüchtlingen aus aller Herren Länder konfrontiert. In den Anfangszeiten gab es noch nicht einmal eine Abgrenzung zu den benachbarten Wohnhäusern. Nach dem ersten Schock hatten sich die Ergenzinger aber relativ schnell mit der neuen Situation arrangiert – obwohl es einige unschöne Begleiterscheinungen wie Ladendiebstähle oder Auseinandersetzungen in der Einrichtung gab. Ein fader Beigeschmack bleibt aber: So wurden 950 000 Euro an Steuermitteln verpulvert – für eine Einrichtung, die nicht einmal ein Jahr im Betrieb war.