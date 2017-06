Rottenburg Baumart muss sorgfältig bedacht sein

Auch aus geologischer Sicht ist das Ganze spannend oder eben vertrackt. So liegt das Stadtgebiet im Muschelkalk und Keuperbergland. Typisch für Keuperschichten ist der hohe Tonanteil, was für viele Baumarten eine schwierige Durchwurzelung bedeutet. Zudem werden sie bei starker Befahrung überproportional verdichtet.

Aus diesen Gründen müssen bei der Auswahl der Bäume viele Faktoren berücksichtigt werden. Hierzu zählen beispielsweise Allergie- und Ausbreitungspotenzial, Frostresistenz, Immissionstoleranz, Kosten für Pflanzung und Pflege, Resistenz gegen Pilz und Insekten, Salztoleranz und Sichtschutz, aber auch Stabilität.

Die meisten der heimischen Waldbäume kommen hierfür in der Stadt nicht in Betracht. Gründe sind der ausgeglichene Temperaturverlauf und die hohe Luftfeuchtigkeit. In der Stadt herrscht schon annähernd mediterranes Klima, so der Arbeitskreis Stadtbäume.

Bäume aus dem Mittelmeerraum könnten Probleme bekommen

Allerdings würde es auch keinen Sinn machen, Bäume aus dem Mittelmeerraum zu importieren, da es auch im Stadtklima zu strengem Winterfrost kommen könne.

Besser wären hingegen Bäume wie die Flaum-Eiche, der Speierlig oder der französische Ahorn, die im Weinbauklima und sonnigen Lagen Südwestdeutschlands vorkommen. Denkbar sind aber auch die Sandbirke, Silber- und Zitterpappel, Elsbeere oder Linde.

Die "eierlegende Wollmilchsau" in Sachen Baum, die alle Kriterien erfüllt, gibt es aber nicht. An erster Stelle steht für die Kommission aber die Sicherheit und Stabilität der Bäume.

Das Fazit des Arbeitskreises: "Zum Erhalt der Vitalität und Verkehrssicherheit der Straßenbäume bedarf es der permanenten Überprüfung und Pflege". Dafür sollten die erforderlichen Mittel von der Stadt bereit gestellt werden.