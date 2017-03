Rottenburg Baulücken sind schon bald passé

Sieben Grundstücke entlang des Lärmschutzwalles

Im Grunde geht es um sieben aneinander gereihte Grundstücke, die entlang des Lärmschutzwalles an der Straße in Richtung Baisingen bereits in städtischem Besitz sind. Allerdings gelang es der Stadt bislang bis auf eine Ausnahme nicht, diese Grundstücke zu vermarkten.

Das hatte langjährige Baulücken zur Folge –­ ein Luxus, den sich in heutiger Zeit keine Kommune mehr leisten kann. Auf Anfrage eines Bauträgers hatte das städtische Baudezernat veranlasst, die Möglichkeiten einer Bebauung zu prüfen. Diese Überprüfung endete positiv. Allerdings galt es dabei, den gesamten Bebauungsplan im Auge zu behalten, gleichzeitig aber dem Investor zu ermöglichen, attraktive Wohnungen zu erstellen. Dazu waren Veränderungen notwendig. Diese gelten dann auch noch für einen weiteren Bereich, der im Osten des Bebauungsplanes liegt.

Im "Baisinger Weg" können statt den ursprünglich 22 Wohneinheiten nun 25 entstehen. Möglich wurde dies unter anderem dadurch, dass aus den 20 Metern Abstand zur Straße nach Baisingen nun 15 Meter geworden sind. Erschlossen werden die Plätze über die Eutinger Straße und über den bestehenden Anschluss an die L 356.

Ein wichtiges Anliegen war den Räten, dass genügend Park- und Stellplätze zur Verfügung stehen. So wird es eine Tiefgarage mit 33 Parkplätzen geben, dazu gesellt sich noch einmal die gleiche Anzahl an Stellplätzen. Es werde jetzt zwar eine geringfügige Verdichtung im Baugebiet geben, so Ortsvorsteher Reinhold Baur, diese sei aber vertretbar.

Bürger können Bedenken bei öffentlicher Auslegung vorbringen

Gebaut werden sollen drei Mehrfamilienhäuser mit je sieben Wohneinheiten und ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten inklusive Tiefgarage. Die Bebauung ordnet sich höhenmäßig in die vorhandene Bebauung ein. Da die zu ändernde Fläche nur 4419 Quadratmeter ausweist, wird es ein beschleunigtes Verfahren geben.

Der Ortschaftsrat sprach sich bei zwei Gegenstimmen für eine Empfehlung an den Gemeinderat aus. Hernach kommt es zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes. Hierbei haben die Bürger die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken einzubringen.

Fraktionssprecher Rudolf Schäfer (CDU und Unabhängige) bezeichnete die künftige Bebauung als attraktiv für Ergenzingen und künftige Bewohner. Renate Holzmann (Bürger für Ergenzingen) sah es wichtig an, dass auch an Menschen gedacht werde, die keinen Grund und Boden haben und meinte: "Was vor 17 Jahren gut war, muss es heute nicht mehr sein".