Rottenburg Bahnhofsgebäude erhält Gastronomie

R ottenburg . 1861 wurde der Bahnhof Rottenburg gebaut, daher lege man viel Augenmerk auf die Architektur des geplanten Anbaus. In Kooperation und Absprache mit dem Landesdenkmalamt wurde der Planungsentwurf entwickelt.

Vor zweieinhalb Jahren sei das Projekt des Bahnhofsumbaus erstmals im Gemeinderat diskutiert worden. Der Planungsentwurf sieht vor, an das Gebäude einen Aufzug anzubauen, der die einzelnen Stockwerke verbindet. Im Erdgeschoss soll Gastronomie entstehen, zudem eine Bäckerei mit zwei Verkaufspunkten.

Tiryaki kritisierte, dass am Gebäude in den vergangenen Jahren nichts gemacht worden sei. So blättere bereits der Putz ab. "Das Gebäude schreit danach, dass etwas Vernünftiges damit gemacht wird." Am Gebäude sei "herumgebastelt" worden. So gab es einen Anbau für eine Bäckerei, der aber abgerissen werden muss, um für den Aufzug Platz zu schaffen.