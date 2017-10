Rottenburg Bäume beim Bahnhof müssen weichen

Rottenburg. Diese umfassten eine große Bandbreite von aktuellen Themen. Verwaltungsstellenleiter Zunächst gab es die nicht mehr ganz neue Meldung, dass der langjährige Verwaltungsstellenleiter Lutz Strobel Ergenzingen verlassen werde. Es sei Strobels Wunsch, seine neue Stelle als hauptamtlicher Ortsvorsteher im Schramberger Stadtteil Tennenbronn zu Beginn des neuen Jahres anzutreten. Er selbst aber habe mit Strobel darüber noch nicht gesprochen, so Baur. Bahnhofsvorplatz Zur Sanierung des Bahnhofsvorplatzes teilte Baur mit, dass dort Bäume gefällt werden mussten. Eigentlich sei davon bei den Planungen nie die Rede gewesen. Allerdings habe sich herausgestellt, dass das Wurzelgeflecht der Bäume in den Baubereich hineingereicht habe. Die Beschädigung der Baumwurzeln hätte unter Umständen zur Folge gehabt, dass die Bäume nach erfolgter Platzsanierung abgestorben wären. Man wolle aber versuchen, dieses Manko mit neuer Bepflanzung auszugleichen. Autobahnlärm Bürger hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Autobahnlärm zugenommen habe, teilte Baur mit. Es könnte sein, mutmaßte er, dass durch das Abernten der Felder der Eindruck von mehr Lärm entstanden sei. Da die letzten Werte des Lärmaktionsplanes aus 2012 stammten und nur alle fünf Jahre fort geschrieben würden, lägen derzeit noch keine neuen Erkenntnisse vor. In diesem Zusammenhang verwies Renate Holzmann darauf, dass das Land das bundesweit verkehrsdichteste Straßennnetz habe. Daher sei es wichtig, auch den Lärmpegel im Auge zu behalten, beziehungsweise, dass alles dafür getan werden müsse, den Schienenverkehr zu fördern. Öchsner II Der Zeitplan für die Erschließung des Baugebietes "Öchsner II" und der Bau des Pflegeheims seien zeitlich identisch, so Baur. Laut seiner Aussage soll mit dem Bau des Pflegeheims so früh wie möglich begonnen werden. Zwei Grundstücke seien noch nicht in städtischer Hand, das beeinträchtige aber den Bebauungsplan nicht sonderlich. Vorgesehen sei die Rechtsgültigkeit von "Öchsner II" bis Ende 2018. Ab 2019 soll dann gebaut werden können. S-Bahn-Anschluss Letztlich werde auch das vom VVS (Verkehrsverbund Stuttgart) angekündigte Angebot für einen S-Bahn Anschluss Ergenzingen Wirklichkeit, so der Ortsvorsteher. Er kündigte an, dass das Angebot im November vorliegen werde. In dem Angebot soll enthalten sein, wie ein möglicher S-Bahn-Anschluss in ferner Zukunft aussehen könnte und was dazu notwendig wäre.