Rottenburg "Ave Maria" im Zentrum einer geistlichen Abendmusik

Der emeritierte Weihbischof Johannes Kreidler spricht an dem Abend die geistlichen Impulse. Marta Radwaska (Sopran) und Schwester M. Faustina Niestroj (Orgel) führen Werke von Camille Saint-Sans, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Maklakiewicz und anderen Komponisten auf.

Das Programm der geistlichen Abendmusik ist vornehmlich mit der Vertonung des "Ave Maria" dieser Musiker verflochten.

Traditionelle wie neue Interpretationen des genuinen Textes von "Ave Maria" erklingen. Auch Solo-Orgelwerke von Komponisten wie Max Reger und Wolfram Rehfeldt sind zu hören. Marta Radwaska studierte an der Musikhochschule in Bromberg (Bydgoszcz) und danach am Mozarteum in Salzburg. Sie ist am Nationalen Opernhaus in Warschau und an der Warschauer Universität tätig, wo sie im Bereich der pädagogischen Fakultät lehrt. Ihren Schwerpunkt bildet die Musikmethodik. Marta Radwaska hat ihre Doktorarbeit über die Problematik der Stimmemission bei Lehrkräften geschrieben.