Rottenburg Außenstelle in Ergenzingen läuft unter Volldampf

Man kooperiere auch gut mit der Grundschule und wenn die neue Mensa in der Gemeinschaftsschule fertiggestellt ist, will Dettling auch Kochkurse in das Programm aufnehmen.

Stolz verweist sie auf die Sprachsemester in Spanisch und Italienisch, einen PC-Kurs in der Gemeinschaftsschule und einen Nähkurs mit Sabine Zink. Der Auftakt für das Herbst/Winter-Semester findet am Samstag, 24. September, im Bürger- und Vereinshaus (Bahnhof) statt.

Angelucci’s Ölhäusle präsentiert ab 18 Uhr alles über Olivenöle, angefangen von der Ernte bis zu den Verwendungsmöglichkeiten. Dazu gibt es mediterrane Genüsse aus den Abruzzen. Mit dabei sind die Künstlerinnen Bettina Baur und Sissi Kadifis, die die Olivenernte in ihre Kunstwerke integriert haben. Mit dabei ist auch der Ergenzinger Winfried Weipert, der sich seit 15 Jahren bei der Familie Angelucci in Italien als Helfer bei der Olivenernte einbringt.