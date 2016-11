Rottenburg Ausbau des Röteweges startet Anfang 2017

So wurde etwa die Neugestaltung des Schlossareals in der Baisinger Ortsmitte bewilligt. 48 000 Euro wurden aus den Vorjahren in das Jahr 2017 übertragen. Damit könne man viel machen, betonte Ortsvorsteher Horst Schuh im Gespräch mit unserer Zeitung. Gebaut werden sollen Abstellgebäude für den städtischen Kindergarten und für das gemeindeeigene Haus im Baisinger Schlossareal.

Im Jahr 2017 kommt auch der Ausbau des Röteweges. Hier soll der erste Spatenstich im Frühjahr sein. Im Haushalt wurden hierfür 300 000 Euro eingestellt. Ein weiterer Punkt ist der Einbau einer Toilette auf dem Friedhof, die 33 000 Euro kosten soll. Hierfür hat der Ortschaftsrat jahrelang gekämpft. Für die Grundschule wurden Haushaltsmittel übertragen, die nicht verbraucht wurden und nun neu veranschlagt werden.

Auch wird im kommenden Jahr der Umbau des Tennisplatzes zu einem Kleinspielfeld mit Kunstrasen begonnen. Hierfür sieht der Haushaltsplan rund 80 000 Euro vor. Als weiterer Posten werden runde 100 000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung für den Wegebau der Flurbereinigung Baisingen-Süd in den Haushalt eingestellt.