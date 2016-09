Rottenburg Aus Folterknechten werden Ärzte

Dabei waren sie mit ihrem Latein nicht am Ende – doch woher stammt eigentlich dieses Sprichwort? Auch das erklärte Heimes. Nachdem 1809 das Foltern verboten wurde, gab es auf einen Schlag viele Arbeitslose, die davor diese Grausamkeiten ausgeführt hatten. Weil sie sich jedoch bestens mit dem menschlichen Körper auskannten, wechselten sie ihren Beruf und wurden Ärzte. Von nun an kamen sie denselben Aufgaben nach wie studierte Doktoren. Diese lernten beim Medizinstudium noch Latein, waren damit aber in der Praxis oft am Ende.

Nicht nur Führungen wurden angeboten. Weitere Infos lieferte eine Präsentation auf einem Bildschirm. Dieser stand auf der Treppe in den ersten Stock, sodass nur der untere Teil des Gebäudes besichtigt werden konnte. Außerdem waren an den Wänden Bilder angebracht, die die Vorgehensweise des Folterns erklärte.

Damit nicht genug: Beim Bücherflohmarkt konnten sich die Besucher neuen Lesestoff kaufen. Kaffee, Kuchen und Butterbrezeln luden dazu ein, länger zu verweilen. Im Garten hinter dem Gebäude spendeten alte Bäume Schatten, in dem der Flair der Geschichte hautnah erlebt werden konnte. Dort kam es nicht zur Langeweile. So las etwa Stadtarchivar Peter Ehrmann passend zur Umgebung eines alten Gefängnisses Schaudergeschichten. Auch musikalische Umrahmung gab es.