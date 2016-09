Am kommenden Freitag, 23. September, wird um 20 Uhr im Rottenburger Theater Hammerschmiede die Aufführung "Cello, Chaplin & Piano – Kompositionen und Blitzlichter von Charlie Chaplin" gezeigt. Über seine Biografie und seine Kompositionen nähern sich die Schauspielerin und die Musikerinnen dem großen Künstler, Filmemacher und Komiker Charlie Chaplin. Zu hören sind Angela von Gündell am Cello und Sabine Joß am Piano. Den schauspielerischen Part übernimmt Sabine Niethammer. Karten kosten 17 Euro, im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Kartenvorverkauf über die WTG Rottenburg unter Telefon 07472/91 62 36.