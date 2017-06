Rottenburg Auffahrunfall mit zwei Verletzten

RottenburgIm zähfließenden Verkehr mussten der 32-jährige Fahrer eines Opel und der 35-jährige Fahrer eines Renault verkehrsbedingt anhalten. Ein

nachfolgender 55-Jährige fuhr auf und schob die beiden Fahrzeuge aufeinander. Dabei überschlug sich der Renault. Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Opel wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. In der ersten Phase der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart kurzfristig voll gesperrt werden und es bildete sich ein Rückstau von etwa acht Kilometern Länge. Derzeit ist noch ein Fahrstreifen blockiert und der Verkehr wird bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle vorbeigeführt.