Rottenburg Annette Widmann-Mauz ist Kandidatin für die Bundestagswahl

Bevor Annette Widmann-Mauz ihre erste Wahlkampfrede hielt, wurden noch die Vertreter für die Bezirksvertreterversammlung am 11. März gewählt, ebenso die Vertreter für die Landesvertreterversammlung am 25. März. 173 wahlberechtigte Mitglieder waren nach Mössingen in die Quenstedt-Aula gekommen. Viele waren zunächst gespannt, wie die Wahl der Bundestagskandidaten verlaufen würde. Widmann-Mauz wurde mit 162 von 165 gültigen Stimmen gewählt – ein überwältigendes Ergebnis, wie sie selbst sagte. Mit Tränen in den Augen dankte sie ihrem Mann für seine Unterstützung und auch dem Kreisvorstand und ihren Wählern.

Der frisch gebackene CDU-Kreisvorsitzende Stephan Neher, der Oberbürgermeister in Rottenburg ist, überreichte Widmann-Mauz eine Torte mit dem Marzipan-Konterfei der Bundestagskandidatin.

Widmann-Mauz meinte in ihrer flammenden Rede, dass ihre Wahl ein starkes Signal für den Wahlkreis Tübingen-Zollernalb sei, wo die CDU immer mehr für gute Ergebnisse kämpfen müsse. Die Welt scheine aus den Fugen geraten, meinte die Politikerin. Sie ging auf den islamistischen Terror in Europa ein und betonte, dass sich aber die Mehrheit der hier angekommenen Flüchtlinge ein Leben in Frieden und Sicherheit wünsche. In Europa und insbesondere in Deutschland führten viele Menschen ein Leben, um das sie andere beneiden würden. Recht und Gesetz gelte in der Innen- und Außenpolitik.