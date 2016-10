Rottenburg Andenken an Hoffmeister

Nach dem Vorbild Hoffmeisters sollen musikalisch hochbegabte Kinder und Jugendliche in der Hoffmeister-Akademie der Musikschule gefördert werden. Die jungen Stipendiaten gaben am Samstagabend in der Festhalle ein viel beachtetes Konzert, zu dem auch zahlreiche Eltern und Freunde gekommen waren.

In der Hoffmeister-Akademie werden junge Musiktalente ab dem 5. Lebensjahr bis zum Schulabschluss ganz unabhängig von ihrer sozialen Herkunft gefördert. Musikschuldirektor Karlheinz Heiss erklärte, dass im November die ersten Hoffmeister-Akademietage durchgeführt werden, an denen die Stipendiaten der Hoffmeister-Gesellschaft teilnehmen können. Hier sollen dann Soloauftritte vorbereitet werden.

Am ersten Akademiekonzert trauten sich zahlreiche junge Musiktalente auf die Bühne in der Festhalle. Zunächst konzertierte das Jugend-Blasorchester unter der Leitung von Arno Hermann. Geboten wurden Rhythmen wie "Make a Joyful Noise", "Pirates of the Caribbean" oder "Rocky on Broadway".