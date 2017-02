Rottenburg Am friedlichen Miteinander hapert’s

Der Rottenburger Post war das Ganze dann fast einen ganzseitigen Artikel wert. "Allerdings", so monierte Ortsvorsteher Reinhold Baur bei der Sitzung am Mittwochabend, "stimmen etliche Passagen darin nicht". Da die ganze Geschichte nun öffentlich sei, gehe auch er an die Öffentlichkeit, so Baur.

In besagtem Artikel war zu lesen, dass der Ortsvorsteher Kommandant Frank Baur geraten haben soll, sich zurückzuziehen, damit endlich Ruhe einkehre. Das stimme laut Reinhold Baur nicht. Und weiter: "Das habe ich nicht zur Zeitung gesagt und zu Frank Baur auch nicht." Letzterer habe sich auch der Zeitung gegenüber nicht dazu geäußert. Das habe ihm der Kommandant bestätigt. Auch, dass Frank Baur immer wieder bei der Stadt habe antanzen müssen, sei falsch. Vielmehr hätten er und Frank Baur sich zu mehreren Gesprächen getroffen, diese seien üblich und normal verlaufen. Auch zum Thema Mobbing, welches ein Teil der Mannschaft gegenüber Frank Baur ausgeübt haben soll, nahm der Ortsvorsteher Stellung. "Ich war immer dabei", sagte Reinhold Baur und weiter: "Wenn das so gewesen wäre, hätte ich ja von Amts wegen einschreiten müssen." Außerdem habe ihm Frank Baur bestätigt, dass er nicht gemobbt worden sei und dies auch nie so gesagt habe.

Stadt- und Kreisrat Hans Beser verurteilte eine Art von Presseberichterstattung aufgrund von Spekulationen und Vermutungen, zu denen letztendlich keiner etwas gesagt haben wolle. Das habe die Ergenzinger Wehr, die zwar kameradschaftliche Defizite habe, aber voll intakt sei, nicht verdient. Das letzte Wort an diesem Abend hatte dann Adelbert Baur: "In diesem Zeitungsbericht stehen Dinge, die nicht stimmen. Meine Familie wurde angegriffen." Baur kündigte Rechtsmittel an und ließ sich einen Gang zum Staatsanwalt offen.