Rottenburg Am allerschönsten ist es in Baisingen

Komponiert wurde die Hommage an diese wundervolle Landschaft von Steven Reineke, der auch der Sagenwelt der Drachen und Abenteurer seinen Tribut zollte. Denn einer Sage zufolge soll hier eine Drachenhöhle gewesen sein, und es soll erbitterte Kämpfe zwischen Abenteurern und Drachen gegeben haben. Doch mit dem magischen Stein, dem Draconit, soll ein Drache die Menschen geheilt haben.

Wer beim "Flug" genau zuhörte, der konnte das Schnaufen der Drachen hören, ebenso die Eindrücke vom Bergmassiv. Das zehnminütige Mammutwerk endete in einem bombastischen Gesamtklang des Blasorchesters.

Für das nächste Ziel wurden warme Winterkleidung und Schwimmwesten benötigt. Denn es ging übers Wasser zu den unheimlichen Riesen, den Gletschern der Arktis. Diese tauchten unvermittelt und atemberaubend vor den Gästen auf – gekleidet in einem Jahrtausende alten Glanz aus Vollkommenheit.

Ebenso gab es einen Halt für die Reisegruppe, damit sie diese tolle Landschaft auch auf dem Landweg per Schlittenhundegespann erfahren konnte. Ein ruhiger, getragener Beginn zeichnete dieses Werk aus. Anschließend war das Glockengebimmel der Schlittenhunde zu hören, wenn man genau zuhorchte. Armin Kofler komponierte das Werk und ließ es in einem starken Tuttiklang enden.

Die nächste Station war im kleinen irischen Dorf Tullamore. Damit das Publikum Einblicke in dieses eindrucksvolle Land gewinnen konnte, führte die Reiseleitung die Gruppe durch wunderschöne irische Landschaften. Bei kurzen Stopps konnte dann der gut gereifte Whiskey probiert werden. Abgerundet wurden die Eindrücke durch mitreißende und inspirierende irische Folk-Klänge.

Keine Kosten und Mühen wurden am "Reiseabend" gescheut, denn im Rahmen des "All-Inclusive-Pakets" wurde die Rockband Green Day präsentiert. Gespielt wurden "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams" und "Wake Me Up When September Ends". Danach ging es nach New York und hier an den Broadway. Karten gab es für das Phantom der Oper, das Musical Les Misérables, für Cats und Miss Saigon. Das zauberhafte Medley stammt aus der Feder von Johnnie Vinson. Dass es daheim am schönsten ist, bewies die Crew mit dem Abschlussmarsch "Bei uns daheim."

Eröffnet wurde der Reiseabend von der Jugendkapelle Göttelfingen-Baisingen, die in die Welt des Broadways entführten. Sie hatten die Musicalausschnitte von dem Phantom der Oper, von Grease und dem Zauberer von Oz toll vorbereitet und waren so ein gelungener Ohrenschmaus. Die Vorsitzende des Musikvereins, Margret Straub, dankte der "Crew" des Musikvereins und den Aushilfsmusikern sowie der Jugenddirigentin Corinna Jöchle und dem Dirigenten der Aktiven Kapelle, Lukas Schmid.

Auch Ehrungen gab es beim Weihnachtskonzert des Musikvereins. Für zehnjährige Mitgliedschaft im Ausschuss und als erste Vorsitzende erhielt Margret Straub die Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Bronze. Ebenfalls zehn Jahre mit dabei sind Lisa Bofinger, Cora Trostawicki und Janine Gölz. Den D2-Lehrgang absolvierten Alexandra Teufel, Hannah Teufel, Nathalie Fauth, Carina und Simon Straub sowie Lukas Dibbern und Daniel Benezan.