Rottenburg "Alles geht vorbei – auch die Bauerei"

Oberbürgermeister Stephan Neher bezeichnete Ergenzingen als einen Schwerpunkt des schulischen Bereichs. Vor allem habe auch der Gemeinderat bei den Schulprojekten voll mitgezogen. Sechs Millionen Euro insgesamt – 2,2 Millionen allein für das neue Gebäude – würden in die Gemeinschaftsschule investiert.

Für den naturwissenschaftlichen Bereich habe man nun tolle Räume verwirklicht, die Maßstab für andere (nicht gymnasiale) Einrichtungen sein könnten.

"Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Schule nicht. Alles, alles geht vorbei, auch die Bauerei", hieß ein weiteres Lied eines Schülerchores, der zur Architektin des Neubaus, Nicole Kuhn-Adis, überleitete.

Diese bekannte freimütig, dass das Halten von Reden für sie eine der schwierigsten Aufgaben sei. Mit dem neuen Bau habe sich die Schulfläche um 20 Prozent vergrößert, stellte sie fest. Zudem könne sich der Neubau auch energetisch sehen lassen. Ein Sonderlob zollte sie der Schule, mit der man sehr gut zusammengearbeitet habe. Den Fachplanern und Handwerkern stellt die Architektin durch die Bank ein sehr gutes Zeugnis aus.

Schulleiterin Isabelle Vogt hielt sich an die Regel "In der Kürze liegt die Würze" und übergab nach Dankesworten an alle am Bau Beteiligten das Mikrofon an zwei Schülerinnen, die in der Schule künftig als Sprecher Verantwortung übernehmen wollen. Diese überbrachten das Dankeschön seitens der Schüler.

Pfarrer Klaus Rennemann, der die kirchliche Weihe vollzog, sagte zur neuen Mensa, dass die Begegnung an dieser Stätte der eigentliche Segen sei.

Für den guten Schluss sorgte dann die "Musical AG" der Schule, die mit einem gelungenen Auftritt die Gäste auf eine kleine musikalische Reise entführte.