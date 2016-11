Rottenburg Alle Einwohner ziehen an einem Strang

Ortsvorsteher Joachim Maul hatte die schwierige Aufgabe, bei der Begrüßung niemanden zu vergessen und sich zu bedanken. Besonders herzlich begrüßte er den neuen CDU-Kreisvorsitzenden Stephan Neher mit der augenzwinkernden Bemerkung: "Wir haben genügend Sekt kalt gestellt, um das zu feiern".

Am 14. Oktober 2009 stand ein Plan für die alte Sporthalle vorerst fest, im Jahr 2010 wurde er zur Einsicht zwecks Erneuerung vorgelegt. Die Genehmigung stand auf "wackligen Füßen", da die Kostenschätzung bei etwa zwei Millionen Euro lag. Es hätte keinen Sinn, das alte Gemäuer zu erneuern, so die Ansicht der Stadtverwaltung.

Wacker kämpften die Wendelsheimer weiter und hatten Glück: Im Oktober 2013 entstand der Förderverein "Sport- und Mehrzweckhalle Wendelsheim" mit dem Vorsitzenden Armin Biesinger.

Unter dem Projektleiter Jörg Höschle begannen die Arbeiten. Umfangreich und zeitraubend war es, den Schutt – teilweise Sondermüll – zu entsorgen. Die Wendelsheimer Handwerker sahen nicht nur zu, sie packten mit an. Häufig wurden nur die Materialkosten berechnet, oder ganz auf die Rechnung verzichtet. Eine Handlungsweise, die nur in einer intakten Umgebung möglich ist. In mehr als 1200 Stunden konnten durch Eigenleistungen eine Menge Geld gespart werden. Mit Stolz wurde verkündet: "Alles verlief unfallfrei". Die Architekten Bernhard Ulmer und Nicole Kuhn Adis waren begeistert vom Engagement und der guten Zusammenarbeit.

Auch der anfangs etwas skeptische OB Neher war voll des Lobes über die Bemühungen der Wendelsheimer. Er bestätigte eine harmonische und gute Zusammenarbeit und ließ sich zur Bemerkung hinreißen: "Für neue Projekte und Wünsche werden wir ein offenes Ohr haben".

Diese Bemerkung nahm Armin Biesinger sofort auf. "Oh, ja, wir haben noch einige Wünsche", so sein augenzwinkernder Kommentar.

Kurz skizzierte er die Kostentabelle für die Halle: Gesamtkosten 2,49 Millionen Euro, Landesförderung 108 000 Euro, Landesausgleich 220 000 Euro, davon entfallen zehn Prozent auf die Gemeinde. Das entspricht 210 000 Euro für die Stadt. Diese Summe wurde stolz in einem großen Scheck an die Stadt präsentiert.

Der hohe Betrag konnte durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungen und Eigenleistungen erbracht werden. Hervorzuheben ist Heinrich Bludau, der dem Förderverein 90 000 Euro zukommen ließ. Das Foyer trägt nun seinen Namen.

Man glaubt es kaum, es blieb noch Geld übrig, das für bessere Sportgeräte, gehobene Ausstattung und ein Movie-Center investiert wurde.

Einzigartig im Stadtgebiet Rottenburg ist die Beleuchtung des Gebäudes. "Ich bin ein Sparfuchs, wenn es um Energie geht. Es wurden 100 Prozent energieeffizente Leuchten eingesetzt. Wir sparen im Jahr etwa 850 Euro an Stromkosten", so Biesinger. Damit erntete er donnernden Applaus. Der Förderverein wird sich im April 2017 auflösen. Es bestehen bereits neue Pläne für einen Jugendverein.

Gallische Vorfahren in Wendelsheim?

Die Gäste waren sehr applaudierfreudig. Jean-Louis Barth aus Ablis dankte seinen französischen Freunden mit den Worten: "ihr habt immer geklatscht, ohne wirklich zu wissen, um was es geht – ich übersetze". Charmant gratulierte er den Wendelsheimern zum Abriss des alten Gebäudes und zum gelungenen Neubau. Er grübelte: "Die Gallier und Römer waren schon immer unordentlich, sie haben meist Scherben und kaputte Mauern hinterlassen, vielleicht sind noch Vorfahren unter den Wendelsheimern". Auch Vertreter des rheinhessischen Wendelsheim überbrachten Grüße und Präsente.

Horst Diehl als Vertreter der evangelischen Kirche und Pfarrer Martin Uhl hielten eine kurze Ansprache mit Gebet. Zusammen mit dem früheren Pfarrer Frank Schöpe wurde das Gebäude gesegnet mit Stephan Neher als "Ministrant".

Unter der Leitung von Otto Hofmann traf der Musikverein Wendelsheim den Geschmack des Publikums. Auf besonderen Wunsch von Joachim Maul wurde das Stück: "Ein halbes Jahrhundert" sauber und schmissig dargebracht.