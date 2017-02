Rottenburg Alexander Burda feiert seinen Einstand

Mit Harfenklängen und dissonanten Schlagzeugakkorden fasste Leonard Bernstein die Kriegserfahrungen des 20. Jahrhunderts in Musik. Auch der Chor agierte mit dissonanten Akkorden. An der Harfe agierte Solveigh Jacot überaus brillant und virtuos. Das Werk von Bernstein beginnt mit dem Weckruf aus Psalm 108, "Wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken".

Jessica und Vanessa Porter am Schlagzeug gaben auch die musikalischen Übergänge zwischen den einzelnen Psalmpassagen in höchst professioneller Form. Ruben Sturm an der Orgel kam ebenfalls ein wichtiger Part in der Komposition von Bernstein zu. Aaron Schaible intonierte sein Solo aus "Der Herr ist mein Hirte" überaus sicher und souverän. Auch die anderen Solisten gaben eine einzigartige Kostprobe ihres Schaffens. Im zweiten Teil brachten Chor und Solisten – gemeinsam mit Maren Dreher an der Flöte, Daniela Zimmer an der Oboe und Akiko Arakaki an der Klarinette – John Rutters "Psalmfest" zu Gehör. Vollkommen anders als Bernstein war das Klangbild der Psalmen, die John Rutter nach 1945 vertonte. Rutters letztes Wort nach neun Psalmen war "Amen", zuvor entfachte er ein Feuerwerk musikalischer und gesanglicher Art. Seine Psalmen sind fröhliche und wunderbare Formen der Anbetung und der Verehrung Gottes, sie beschwören die Ewigkeit Jesu und zeigen, wie lebendig gelebter Glaube sein kann. Viel Applaus belohnte die musikalische Meisterleistung des Chores und der Musiker sowie der Solisten.