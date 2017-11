Rottenburg Aktive Beteiligung am Stadtleben

Rottenburg. Geht man durch das Haus, glaubt man kaum, dass diese modernen, ansprechend wirkenden Räume schon vor 25 Jahren so bezogen werden konnten. Eine Bewohnerin meinte: "Ich habe Glück gehabt, obwohl ich auf den Rollator angewiesen bin, komme ich raus in die Stadt und an die frische Luft. Wir haben so viel Unterhaltung und Programm, schöner könnte ich es auch zu Hause nicht haben." Es herrschte ein lebhaftes "Gewusel", jeder wollte dabei sein, die Freude und Spannung waren bei den Bewohnern sichtbar. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Familie Karlheinz Heiss mit angenehmer Musik.

Hospitalverwalter Günther Danner begrüßte alle Anwesenden, für sei es das erste Pflegeheim, das in Form von Wohngemeinschaften konzipiert ist. Zwischenzeitlich sei es eines von fünf Häusern. Glücklich und dankbar ist er für seine Mitarbeiter, ob ehrenamtlich oder angestellt.

Oberbürgermeister Stephan Neher holte weiter aus. Das alte Hospital-Stift stammt aus dem 14. Jahrhundert. Auch damals gab es Alte und Kranke, die nicht mehr für sich sorgen konnten; so stolperte das Hospital-Stift über Jahrhunderte vor sich hin, er stand jedoch immer bei Krankheit und Fürsorge im Vordergrund. Nachdem das Krankenhaus in Rottenburg aufgegeben wurde, war die Frage: "Was nun?" Ein Altenheim mitten in der Stadt? Die Entscheidung war richtig, sie hätte nicht besser sein können, die Senioren können sich aktiv am Stadtleben beteiligen.