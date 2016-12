Rottenburg 3000 Euro für die neuen Uniformen

Rudi Schäfer, Fraktionssprecher von CDU und Unabhängigen, wollte einen Knoten an die Geschichte machen und schlug vor, den Musikverein mit 3000 Euro zu unterstützen. Das ging Christina Renz (Bürger für Ergenzingen) dann doch etwas zu schnell. "Wenn wir Uniformen fördern, dann kommt vielleicht die Narrenzunft mit Häs, der Sportverein mit Trikots" so ihr Einwand. Ihre Fraktionssprecherin Renate Holzmann sah das eben so: "Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir da machen".

Cornelia Ziegler-Wegner (BfE) warb für die Unterstützung, da der Musikverein ein wichtiger Verein im Ort sei. Edgar Breuling (CDU und Unabhängige) stellte fest, dass bei Musikvereinen allgemein hohe Kosten anfielen, allein schon durch das Dirigentenhonorar, Instrumente und so weiter. Deutlich wurde der Ehrenvorsitzende des Musikvereins, Alfred Müller, der in den Zuhörerrängen saß und den Ortsvorsteher Reinhold Baur "wohlwollend" ausreden ließ: "Wir machen ja auch vieles für die Gemeinde".

Letztlich blieb es beim Vorschlag von Rudi Schäfer. Das Gremium segnete bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro ab.